عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي ويعلّق صورة بن علي في بيته

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - يحل نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو ضيفا على برنامج وحش الشاشة نهاية الأسبوع الجاري كما أعلن مقدم البرنامج سمير الوافي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك.
و قال الوافي بأنه ''ليس هناك أمتع وأطرف وأرقى من محاورة الشيخ عبد الفتاح مورو بأناقته وضماره ودهائه وفصاحته...وجرأته أيضا هذه المرة بالذات الى حد إنتقاد الغنوشي ووصف علاقته به بالمتجمدة الجامدة والتمرد على النهضة ومعارضته الحالية لها وانزعاجه من وجوده الحالي الأجوف فيها واعترافه بأنه يعلق الى الآن صورة بن علي في بيته...!!
و قال الوافي بأنه ''ليس هناك أمتع وأطرف وأرقى من محاورة الشيخ عبد الفتاح مورو بأناقته وضماره ودهائه وفصاحته...وجرأته أيضا هذه المرة بالذات الى حد إنتقاد الغنوشي ووصف علاقته به بالمتجمدة الجامدة والتمرد على النهضة ومعارضته الحالية لها وانزعاجه من وجوده الحالي الأجوف فيها واعترافه بأنه يعلق الى الآن صورة بن علي في بيته...!!
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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