Radio Babnet Tunisie On Air: Jazz - Piste 10  

عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي ويعلّق صورة بن علي في بيته

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - يحل نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو ضيفا على برنامج وحش الشاشة نهاية الأسبوع الجاري كما أعلن مقدم البرنامج سمير الوافي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك.
و قال الوافي بأنه ''ليس هناك أمتع وأطرف وأرقى من محاورة الشيخ عبد الفتاح مورو بأناقته وضماره ودهائه وفصاحته...وجرأته أيضا هذه المرة بالذات الى حد إنتقاد الغنوشي ووصف علاقته به بالمتجمدة الجامدة والتمرد على النهضة ومعارضته الحالية لها وانزعاجه من وجوده الحالي الأجوف فيها واعترافه بأنه يعلق الى الآن صورة بن علي في بيته...!!




  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 180826

Raisonnable  (United Kingdom)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 21h 17m |           
كل ما في الأمر أنو عبد الفتاح مورو يحب المناصب و يطمح لتزكية من النهظة للترشح لانتخابات الرئاسة و النهظة تعرف مورو جيدا و هو لم يكن نهضاوي بالمعنى المطلوب و لا يحمل أدبيات العمل الحزبي و همم التفرد لخدمة نفسه فأعطوه ضو أحمر و رجع لعادته القديمة في الإبتزاز. لأنو قبل حب يبتزهم و باش يرتاحو من شرو رجعوه وسكتوه بمنصب نائب برلمان.

Essoltan  (France)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 19h 06m |           
S'IL S'AVÈRE VRAI QUE CE MONSIEUR RESPECTABLE DISPOSE DU PORTRAIT DU BEN ALI CHEZ LUI , JE NE DONNERAI PLUS JAMAIS " MA VOIX " À Ennahdha .
RIEN À FAIRE L'HYPOCRITE DEMEURERA UN PAUVRE TYPE À JAMAIS .

BABANETTOO  (United States)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 18h 35m |           
C'est le syndrome de Stockholm

Citoyenlibre  (France)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 17h 08m |           
فاهدهم يا مورو. وفهمهم ان الدين حكاية وخرافات لا اكثر



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