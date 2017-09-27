قبول عضوية فلسطين في ''الإنتربول''

هذا ووافقت قيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، الاثنين الماضي، على تلبية طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها.
ويأتي قرار المنظمة الدولية تجاوزا للضغوط الإسرائيلية والأميركية، التي حالت دون الموافقة على الطلب الفلسطيني خلال اجتماع "الإنتربول"، الذي عقد في عام 2016.
وتتخوف إسرائيل بشكل كبير من انضمام فلسطين للمنظمة، لأن ذلك يعني أنه سيسمح لها بإصدار أوامر اعتقال لضباط وسياسيين إسرائيليين، وتلقي معلومات حساسة عن "مكافحة الإرهاب".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016، علقت "الإنتربول" طلب فلسطين الانضمام إلى عضويتها، بعد أن صوت لصالح انضمامها 56 عضوا، فيما صوت 62 عضوًا بلا، وامتنع 37 آخرون عن التصويت.
وتعتبر "الإنتربول" أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في 1923، وتضم عناصر تابعين لـ190 دولة، وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها.
Publié le:2017-09-27 10:31:13
Par:mandhouj (France )
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