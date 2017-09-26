مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم المخرج التونسي فريد بوغدير

الفيلم الوثائقي حول فريد بوغدير، أعدّه السينمائي التونسي فرح خظار الذي رافقت عدساته مراحل تصوير آخر شريط روائي طويل لبوغدير الذي يحمل عنوان "زيزو"، وذلك على امتداد سنتين.
ويأتي هذا التكريم لمساهمة هذا المخرج التونسي في تطوير السينما الإفريقية والعربية واعترافا بمسيرته كناقد ومؤرخ سينمائي وأكاديمي، قدّم أعمالا تركت بصمات في عالم الفن السابع.
فبعد "الحلفاوين" أو "عصفور السطح" الفائز بالتانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية سنة 1990 و"صيف حلق الوادي" (1996)، أنجز فريد بوغدير فيلم "عطر الربيع" المعروف بـ "زيزو" (2016)، المتحصل على جائزة أفضل فيلم عربي في الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي (من 15 إلى 24 نوفمبر 2016).
وكان فريد بوغدير الذي ترأس بوغدير لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في الدورة العاشرة لمهرجان وهران الدولى للفيلم العربي (من 25 إلى 31 جويلية 2017)، كرّم فى أيام قرطاج السينمائية ونال جائزة خمسينية المهرجان عن مجموعة أعماله التى قدمها للفن السابع إبداعا ونضالا ونقدا سينمائيا.
السينما التونسية ستكون حاضرة في مهرجان الاسكندرية لا فقط من خلال أفلام المخرج فريد بوغدير، بل كذلك من خلال عرض فيلم "زهرة حلب" للمخرج رضا الباهي وهو إنتاج مشترك بينه وبين هند صبري التي تلعب دور البطولة في هذا الشريط الذي تم تقديم عرضه الأول في الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية في أكتوبر 2016 وإلى جانب تكريم تونس ممثلا في شخص السينمائي فريد بوغدير سيتم كذلك تكريم السينما الفلسطينية من خلال المنتج والمخرج السينمائي الكبير ميشال خليفة والمخرجة السينمائية الشابة ان ماري جاسر وعلى غرار الدورات السابقة حيث دأبت هيئة مهرجان الاسكندرية على أن تحمل كل دورة اسم نجم من نجوم السينما العربية، حملت الدورة 33 اسم السينمائي حسين فهمي بعد أن كانت دورة 2016 مهداة إلى الفنانة يسرا .
ومن بين السينمائيين الذين سيحلون ضيوفا على هذه الدورة الممثلة الاسبانية "عايدة فلوخ" والممثلة الفرنسية بياتريس دال.
Publié le:2017-09-26 22:02:52
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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