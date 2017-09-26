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Sport

رابطة الابطال الافريقية (ذهاب نصف النهائي) - الغابوني ''اوتوغو كوستاني'' يدير مباراة النجم/ الاهلي في سوسة

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - كشف الموقع الرسمي للنادي الاهلي المصري انه تم تعيين الحكم الغابوني "أوتوغو كوستاني" لادارة مباراة النجم الساحلي وفريق الاهلي لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لكاس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم مساء الأحد المقبل 1 اكتوبر بالملعب الاولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة 18 و30د وجاء على موقع الفريق على انترنت ان " الجهاز الفني للأهلي متفائل بتعيين الحكم الغابوني لإدارة المباراة ... خاصة أنه أدار مواجهة مصر وغانا في تصفيات مونديال روسيا 2018 التي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية وانتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة هدفين دون مقابل .. ".
ويشار الى ان وفد فريق الاهلي بعد ان ضمن تاهله الى الدور نصف النهائي مساء السبت الماضي بملعب رادس على حساب الترجي الرياضي التونسي فضل عدم العودة الى مصر ومواصلة تحضيراته بتونس استعدادا لموعد لقاء النجم الساحلي مساء الاحد القادم بسوسة.



Publié le:2017-09-26 11:03:48

  
  
  
  
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