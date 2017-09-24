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Sport

كأس الكاف: النادي الإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - تأهل النادي الإفريقي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اثر انتصاره مساء الأحد 24 سبتمبر 2017، في الملعب الأولمبي برادس على منافسه مولودية العاصمة الجزائري بنتيجة هدفين مقابل صفر في مباراة إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.


وسجل للنادي الإفريقي كل من معتز الزمزمي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 21 من الشوط الأول وصابر خليفة في الدقيقة 82 من المباراة.


يشار إلى أنّ مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف مقابل صفر.

Publié le:2017-09-24 21:05:28

  
  
  
  
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