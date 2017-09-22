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الاعتدال الشمسي يعلن بدء الخريف!

Vendredi 22 Septembre 2017
وكالات - مرت الأرض ا يوم 22 سبتمبر في وضع عمودي في مدارها بالنسبة للشمس، ليصبح الجمعة 22 سبتمبر، يوم الاعتدال الخريفي.

يعني الاعتدال الخريفي حلول هذا الفصل فلكيا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وحلول الربيع الفلكي في نصفها الجنوبي، وهو اليوم من السنة الذي يتساوى فيه النهار والليل في شتى أنحاء العالم.

وبداية من هذا اليوم، يزداد طول الليل في نصف الكرة الأرضية الشمالي باستمرار، على حساب وقت النهار الذي يقصر بدوره تدريجيا حتى 21 أو 22 ديسمبر، وهو اليوم الذي يعتبر بداية الشتاء الفلكي. بعد ذلك التاريخ يبدأ طول النهار في التزايد حتى يتساوى مع طول الليل في يوم الاعتدال الربيعي، الذي يصادف 22 مارس.


من المثير للاهتمام هو أن طول الفترة من يوم الاعتدال الربيعي إلى يوم الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي أطول منه في نصف الكرة الأرضية الجنوبي بأسبوع واحد، أي 186 يوما مقابل 179 يوما، ما يعني أن الأرض تسير في مدارها حول الشمس بشكل أسرع شتاء عنها في الصيف، ذلك أن مدار الأرض ليس دائريا، وإنما بيضاوي، وتقع الشمس في إحدى بؤرتيه.

Publié le:2017-09-22 21:36:04

  
  
  
  
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