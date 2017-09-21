النادي الصفاقسي - فيريرا دي موتا يؤكد جاهزية الفريق للقاء الجمعة أمام الفتح الرباطي المغربي

أكد مدرب النادي الرياضي الصفاقسي البرتغالي جوزي فيريرا دي موتا في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس جاهزية فريقه واستعداده الكلي لخوض لقاء اياب الدور ربع النهائي لمسابقة أس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي سيجمعه غدا الجمعة على أرضية ملعب الطيب المهيري على الساعة السابعة مساء بفريق الفتح الرباطي المغربي.
وقال "دي موتا" الذي كان مرفوقا بمساعده عبد كريم النفطي واللاعبين كينغسلي سوكاري وأسامة العمدوني أن فريقه "يملك كل الإمكانيات التي تخول له تدارك نتيجة الذهاب " والتي انقاد فيها إلى هزيمة بهدف دون رد. وأضاف قوله إنه تم الإعداد بصفة جدية للمقابلة بالنظر إلى أهميتها وإلى قيمة المنافس وأهمية الرهان.
وشدد على أهمية عنصر الثقة بالنفس لدى اللاعبين في تحقيق المطلوب في مثل هذه المقابلات كما أكد على ضرورة توخي السرعة في نسج العمليات الهجومية مع التركيز أمام المرمى وهي أبرز العناصر التي تم الاشتغال عليها مع اللاعبين الذين قال أنهم "على أعلى درجات الجاهزية دفاعا وهجوما".
من جهته أكد المدرب المساعد عبد الكريم النفطي على أن الفريق "عازم على تقديم مقابلة ممتازة أداء ونتيجة" بما يضمن الترشح للدور نصف النهائي وتحقيق ما تصبو إليه الجماهير العريضة للنادي.
وقال في رد على سؤال لأحد الصحفيين المغاربة ان فريق النادي الصفاقسي يحترم كل منافسيه ولكنه لا يخشى أي فريق مهما كان أسمه لأن له الامكانيات والخبرة ما يكفي لخوض كل المباريات وتحقيق الفوز فيها.
وبين النفطي أن فريق "الأبيض والأسود" جاهز لكل السيناريوهات الممكنة وعازم على تلافي هفوات مباراة الذهاب ولا سيما السيطرة السلبية وانعدام النجاعة أمام المرمى.
وتابع قائلا "إن الإطار الفني للفريق يعول على معاضدة الجماهير للفريق لتحويل الضغط على الفريق المنافس كما يسعى إلى إحداث الفارق منذ بداية المباراة مع عدم السقوط في التسرع أو فقدان التركيز في صورة عدم التوفق للتسجيل في شوط المباراة الأول".
وبدورهما أكد أسامة العمدوني وكينغكلي سوكاري أنهما عازمان رفقة زملائهما على رفع التحدي وتحقيق المطلوب وإسعاد الجماهير.
Publié le:2017-09-21 21:07:18
Par:BenMoussa (Tunisia )
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