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Sport

بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة / برنامج مباريات دورة تونس التاهيلية

Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات - تستضيف تونس من 20 الى 23 سبتمبر الجاري دورة تاهيلية لبطولة امم افريقيا 2017 المقررة بمصر وتشارك في الدورة التاهيلية ( المنطقة الافريقية الاولى ) منتخبات الجزائر والمغرب وليبيا علما ان المنتخب التونسي اختار عدم المشاركة في الدورة التاهيلية نظرا لترشحه مباشرة الى بطولة امم افريقيا 2017 باعتبار افضليته على مستوى التصنيف الدولي.

وستحتضن القاعة الاولمبية برادس فعاليات هذه الدورة التاهيلية في شكل بطولة مصغرة سيترشح على اثرها المنتخب صاحب المركز الاول (دون اعتبار المنتخب الجزائري الذي ضمن تاهله اليا) الى نهائيات بطولة امم افريقيا المقررة بالقاهرة من 22 الى 29 اكتوبر الجاري والتي ستكون مرشحة لمونديال اليابان 2018 .
وستدور مباريات الدورة التاهيلية وفق البرنامج الاتي/ الخميس 21 سبتمبر 2017 س 18 ليبيا-الجزائر الجمعة 22 سبتمبر 2017 س 18 المغرب-ليبيا السبت 23 سبتمبر 2017 الجزائر-المغرب ويذكر ان المنتخبات الافريقية الثلاث الافضل في التصنيف العالمي تتاهل مباشرة الى بطولة امم افريقيا وهي مصر وتونس والجزائر ما يعني تاهل منتخبي تونس والجزائر مباشرة لبطولة الامم الافريقية وبالتالي سينحصر التنافس على المكان الوحيد في بطولة امم افريقيا بين منتخبي ليبيا والمغرب.
وكان مصدر من الجامعة التونسية للكرة الطائرة اوضح ان بطولة امم افريقيا سترشح منتخبين فقط على الاكثر الى مونديال اليابان مشددا على ان الاتحاد الدولي لم يحدد قراره بالضبط و ليس هناك اي قرار مكتوب في ما يتعلق بنظام الترشيح للمونديال في ظرفية يشهد فيها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عدة تغييرات ر/حسني /ص.



Publié le:2017-09-21 15:23:09

  
  
  
  
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