نابل: تراجع صابة الهندي الاملس بنسبة 40 بالمائة بسبب انتشار الحشرة القرمزية

أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي الهويدي، أن صابة الهندي الاملس أحد أنواع (التين الشوكي) شهدت خلال الموسم الحالي تراجعا بنسبة 40 بالمائة بسبب انتشار الحشرة القرمزية ولن تتجاوز 3 آلاف طن في حين ان معدل الإنتاج العادي يتراوح بين 6 و7 آلاف طن.



وأكد الهويدي، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية (وات) تضرر 90 بالمائة من غراسات التين الشوكي بعد اجتياح الحشرة القرمزية الواسع وغير المسبوق للضيعات الفلاحية إذ امتدت لتصل إلى الأحياء السكنية والمنازل لتصبح مصدر قلق وخوف لدى الأهالي لما تسببه من تهيجات جلدية خاصة لدى الأطفال.

