زعيمة ميانمار: مستعدون لتنظيم عودة اللاجئين الروهينغا

Mardi 19 Septembre 2017

وكالات - أعلنت زعيمة ميانمار اونغ سان سو تشي، الثلاثاء، أن بلادها "مستعدة" لتنظيم عودة أكثر من 410 آلاف لاجئ من الروهينغا فروا إلى بنغلادش المجاورة، معربة عن "القلق" حول المسلمين والمدنيين "العالقين" في الأزمة.



وقالت سو تشي في كلمة متلفزة إن بلادها "لا تخشى تدقيقاً دولياً" حول الأزمة، مضيفة "نحن مستعدون لأن نبدأ التحقق" في هوية اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم.

وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى "تطهير اتني".





وتابعت سو تشي أن "قوات الأمن تلقت تعليمات" من أجل "اتخاذ كل الاجراءات لتفادي الأضرار الجانبية وإصابة مدنيين بجروح، خلال عملية مكافحة الإرهاب".



وقالت سو تشي: "نشعر بالحزن الشديد لآلام الأشخاص العالقين في الأزمة"، مضيفة: "لا نريد أن تكون بورما منقسمة حول المعتقدات الدينية"، في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لانتقادات شديدة من الأسرة الدولية حول أزمة الروهينغا.



وجاءت تصريحات سو تشي في كلمة متلفزة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فيما يعد أول ظهور رسمي لها منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين التي شهدت نزوح أكثر من 400 ألف مسلم نحو بنغلاديش.



وألغت سو تشي رحلتها إلى نيويورك مع تصاعد الانتقادات الدولية بشأن تلك الأزمة.

وأضافت سو تشي أن " معظم المسلمين لم يفروا من الولاية"، مشيرة إلى أن أعمال العنف قد توقفت.



وتواجه سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي قضت سنوات عدة قيد الإقامة الجبرية في منزلها بسبب مواقفها المؤيدة للديمقراطية، انتقادات على نطاق واسع بسبب قضية الروهينجا.

وتسببت أعمال العنف التي اندلعت في ولاية راخين بهجرة جماعية لمسلمي الروهينجا وذلك بعد مزاعم اعتداءات مسلحة لمتمردي الروهينجا المسلحين على مراكز الشرطة في أغسطس /آب.



Publié le:2017-09-19 08:12:22

