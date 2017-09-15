لزهر العكرمي ينسحب من إذاعة ''كاب اف ام''ويتّهم برهان بسيّس

Vendredi 15 Septembre 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-09-15 20:38:37

- أعلن الناشط السياسي لزهر العكرمي انه قرر الانسحاب من إذاعة" كاب اف أم" على خلفية ما وصفه "حصار وضغوطات" ضد ألفة التونسي صاحبة الإذاعة تعرضت لها طيلة الـ3 اشهر التي عمل فيها بالإذاعة.واتهم الأزهر العكرمي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ السبسي بالوقوف وراء الضغوطات قائلا في افتتاحية الإذاعة التي أطلق عليها اسم"العشاء الاخير الى الرئيسين" إن صاحبة الاذاعة صمدت وقاومت الضغوط والابتزاز وأنهم حاولوا تطويع الإذاعة وإدخالها الى جوقة التطبيل والتسبيح عبر حجب الحقائق وخنق الإعلام الحر.وأكد العكرمي أن صاحبة الإذاعة وجدت نفسها محاصرة أمام البنوك والمؤسسات والإدارات عندما لم ترضخ متهما القيادي بنداء تونس برهان بسيس بقيادة الحصار بعد التحاقه بالنداء قائلا "إلى الرئيسين في قرطاج والقصبة عيب تسيبوا ممثليكم يرتكبوا جرائم في حق المنابر الحرة .. فالحصار الذي قاده برهان بسيس بعد التحاقه بنداء تونس ..لا خير في سلطة ينطق باسمها برهان بسيس.. ثمة برهان في القصر وإشكالا اخرى شبيهة بهالة المصراطي مرافقة الثورة الليبية في اماكن أخرى".