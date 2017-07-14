الفنانة السورية فايا يونان: متحمّسة لاعتلاء ركح مسرح قرطاج

Vendredi 14 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-14 22:19:01

- عبّرت الفنانة السورية فايا يونان عن تحمّسها لاعتلاء ركح مسرح قرطاج الأثري ولقاء الجمهور التونسي في الحفل الذي ستحييه السبت 15 جويلية.وأبرزت في تصريح لـ (وات) خلال حلولها بمطار تونس قرطاج الدولي مساء اليوم الجمعة، أنها أعدّت مفاجآت للجمهور دون أن تفصح عن الأغاني التي ستؤديها خلال الحفل.وتوقعت فايا أن يستمتع الجمهور بالموسيقى التي ستقدمها، قائلة إن الجمهور التونسي عاشق للثقافة السورية وسوريا مصدّرة للثقافة الجميلة وللفن.وكان في استقبال فايا يونان بمطار تونس قرطاج الدولي عدد من معجبيها قدّموا لها باقات من الورود والتقطوا صورا تذكارية معها.وهذه الفنانة السورية هي من مواليد سنة 1992 ببلدة المالكية شمال شرق سوريا وترعرعت في مدينة حلب وتقطن حاليا ببيروت.ذاع صيتها في العالم العربي سنة 2014 بعد إطلاقها وأختها ريحان يونان أُغنية مُشتركة حملت عنوان "لبلادي"، وفيها استعرضت آثار الحَرب والدمار في البلاد العربية كسوريا والعراق واليمن.وقد شاهد هذه الأغنية أكثر من مليونيْ شخص حول العالم على موقع اليوتيوب خلال عشرة أيام فقط.