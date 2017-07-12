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إعلامية مصرية تمتدح المخدرات وتستنشق الهيروين على الهواء مباشرة

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - أثارت الإعلامية المصرية، شيماء جمال حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بتجربة تعاطي المخدرات على الهواء مباشرة في برنامجها "المشاغبة " على قناة "ltc "وذلك بعد أن كانت وعدت أحد مشاهديها بذلك.
و قامت المذيعة المصرية بإخراج كمية من المادة المخدرة ووضعتها على يدها وتعاطتها على الهواء مباشرة.

وامتدحت الإعلامية في لحظة استنشاقها للهيروين مذاقها، وقالت إن “طعمه حلو”، كما قامت برش البودرة على قطعة كعك.

ولم تجد الإعلامية حرجًا في تصرفها، الذي لم تلحقه باعتذار، واكتفت بتبرير موقفها بأنها “اضطرت” إلى الإيفاء بوعدها لأحد المشاهدين، خاصة وأن فريق البرنامج تحمل تكلفة المادة المخدرة.


واعتبر البعض ما قامت به الإعلامية المصرية بمثابة تعليم للراغبين في التعاطي.


Publié le:2017-07-12 12:55:30

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