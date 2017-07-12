إعلامية مصرية تمتدح المخدرات وتستنشق الهيروين على الهواء مباشرة

و قامت المذيعة المصرية بإخراج كمية من المادة المخدرة ووضعتها على يدها وتعاطتها على الهواء مباشرة.
وامتدحت الإعلامية في لحظة استنشاقها للهيروين مذاقها، وقالت إن “طعمه حلو”، كما قامت برش البودرة على قطعة كعك.
ولم تجد الإعلامية حرجًا في تصرفها، الذي لم تلحقه باعتذار، واكتفت بتبرير موقفها بأنها “اضطرت” إلى الإيفاء بوعدها لأحد المشاهدين، خاصة وأن فريق البرنامج تحمل تكلفة المادة المخدرة.
واعتبر البعض ما قامت به الإعلامية المصرية بمثابة تعليم للراغبين في التعاطي.
Publié le:2017-07-12 12:55:30
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: تونس ضمن قائمة أسوء الدول التي يمكن الهجرة إليها