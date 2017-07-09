ماجدولين الشارني تتابع تحضيرات منتخب العاب القوى

كما اعربت الوزيرة عن دعمها لعناصر منتخب الأكابر لالعاب القوى التي تواصل تربصها لخوض البطولة العربية التي ستحتضنها بلادنا من 15 إلى 18 جويلية الجاري بمشاركة 500 عداء وعداءة من 20 دولة .
وفي سياق متصل ابرمت الجامعة التونسية لالعاب القوى اتفاق شراكة مع اتحاد اذاعات الدولية العربية لبث وقائع هذا الحدث الى جميع الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة التلفزة التونسية التي ستتكفل بتوفير الشارة مع تجنيد فريق من اهل الاختصاص للتعليق غلى المسابقات التي سيتم بثها مباشرة على امتداد ساعتين يوميا من ملعب العاب القوى برادس .
Publié le:2017-07-09 15:08:18
Par:mandhouj (France )
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