ماجدولين الشارني تتابع تحضيرات منتخب العاب القوى

Dimanche 09 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 15:08:18

- تحولت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني امس السبت مرفوقة بمدير عام الرياضة منصف شلغاف ورئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى فتحي حشيشة إلى الملعب البلدي بنابل للإطلاع على سير تحضيرات عناصر المنتخب الوطني لألعاب القوى ( اقل من 18 سنة) قبل تحولهم إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في بطولة العالم من 12 إلى 16 جويلية مسدية تشجيعاتها لهم.كما اعربت الوزيرة عن دعمها لعناصر منتخب الأكابر لالعاب القوى التي تواصل تربصها لخوض البطولة العربية التي ستحتضنها بلادنا من 15 إلى 18 جويلية الجاري بمشاركة 500 عداء وعداءة من 20 دولة .وفي سياق متصل ابرمت الجامعة التونسية لالعاب القوى اتفاق شراكة مع اتحاد اذاعات الدولية العربية لبث وقائع هذا الحدث الى جميع الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة التلفزة التونسية التي ستتكفل بتوفير الشارة مع تجنيد فريق من اهل الاختصاص للتعليق غلى المسابقات التي سيتم بثها مباشرة على امتداد ساعتين يوميا من ملعب العاب القوى برادس .