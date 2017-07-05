عبير موسى: كل العيوب ممكن تنسبها لبن علي إلى العمالة للأجنبي

Mercredi 05 Juillet 2017





Publié le:2017-07-05 17:37:16

نصرالدين السويلمي - رفضت القيادية التجمعية عبير موسى كل الشبهات التي دارت حول التجمع ومعاملاته وامواله ، وشددت بصفة خاصة على ولاء بن علي لتونس مؤكدة ان "كل العيوب ممكن تنسبها لبن علي الى العمالة للاجنبي" ، وعن التمويل قالت عبير ان لدى التجمع اثنين ونصف مليون منخرط بشكل فعلي وليس كما يقولون مفندة فكرة الانتماء الاجباري ، وحول رجال الاعمال الذين مولوا الحزب المنحل قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر " رجال الاعمال التوانسة اولاد الحزب قالو نمولوا حزب التجمع لانو متاع بونا وجدودنا"، كما نوهت الى ان التجمع والى حدود 2010 قدم تقاريره المالية الى دائرة المحاسبات بشكل منتظم ، واشارت الى ان رموز بن علي اليوم يتم استقبالهم بالورود ، فيما ذكّرت الجميع بان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي "خدم مع بن علي" كما اشتغل معه رئيس مجلس النواب محمد الناصر ، بما يعني ان البلاد تسير بكفاءات بن علي .اما تهمة تمويل الدولة للتجمع فقد اكدت عبير ان قانون الاحزاب لسنة 1988 لا يمنع ذلك لتُدرج تلك الاموال تحت بند التمويل العمومي ، ونبهت الى انها تنتمى الى حزب عريق عمره اكثر من 100 سنة ، وحول انتشار التجمعيين والدساترة قالت عبير " منين تدور في تونس تلقى الدساترة والتجمعيين قدامك " .ثم وفي نهاية البرنامج على امواج موزاييك اف ام شككت عبير في الدساترة الذين اقتربوا من النهضة وذكرت كمال رؤوف الخماسي ، وقالت ان النهضة لم تقسم الدساترة وانما بينت لنا عيوبنا ، معتبرة ان ورثة الدستور الحقيقين لا يتحالفون مع النهضة ، وحين طالبتها الصحفية بقائمة الاحزاب التي تتلقى التمويل الأجنبي و التي بحوزتها وتهدد بنشرها ، قالت عبير انها لا تملك اسماء في هذا الوقت مكتفية باسم حركة النهضة.