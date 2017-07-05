عبير موسى: كل العيوب ممكن تنسبها لبن علي إلى العمالة للأجنبي

نصرالدين السويلمي - رفضت القيادية التجمعية عبير موسى كل الشبهات التي دارت حول التجمع ومعاملاته وامواله ، وشددت بصفة خاصة على ولاء بن علي لتونس مؤكدة ان "كل العيوب ممكن تنسبها لبن علي الى العمالة للاجنبي" ، وعن التمويل قالت عبير ان لدى التجمع اثنين ونصف مليون منخرط بشكل فعلي وليس كما يقولون مفندة فكرة الانتماء الاجباري ، وحول رجال الاعمال الذين مولوا الحزب المنحل قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر " رجال الاعمال التوانسة اولاد الحزب قالو نمولوا حزب التجمع لانو متاع بونا وجدودنا"، كما نوهت الى ان التجمع والى حدود 2010 قدم تقاريره المالية الى دائرة المحاسبات بشكل منتظم ، واشارت الى ان رموز بن علي اليوم يتم استقبالهم بالورود ، فيما ذكّرت الجميع بان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي "خدم مع بن علي" كما اشتغل معه رئيس مجلس النواب محمد الناصر ، بما يعني ان البلاد تسير بكفاءات بن علي .
اما تهمة تمويل الدولة للتجمع فقد اكدت عبير ان قانون الاحزاب لسنة 1988 لا يمنع ذلك لتُدرج تلك الاموال تحت بند التمويل العمومي ، ونبهت الى انها تنتمى الى حزب عريق عمره اكثر من 100 سنة ، وحول انتشار التجمعيين والدساترة قالت عبير " منين تدور في تونس تلقى الدساترة والتجمعيين قدامك " .
ثم وفي نهاية البرنامج على امواج موزاييك اف ام شككت عبير في الدساترة الذين اقتربوا من النهضة وذكرت كمال رؤوف الخماسي ، وقالت ان النهضة لم تقسم الدساترة وانما بينت لنا عيوبنا ، معتبرة ان ورثة الدستور الحقيقين لا يتحالفون مع النهضة ، وحين طالبتها الصحفية بقائمة الاحزاب التي تتلقى التمويل الأجنبي و التي بحوزتها وتهدد بنشرها ، قالت عبير انها لا تملك اسماء في هذا الوقت مكتفية باسم حركة النهضة.
Publié le:2017-07-05 17:37:16
Par:kamelwww (France )
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