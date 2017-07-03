كرة السلة | الدولي التونسي من اصول امريكية مايكل رول ينضم الى ماكابي تل ابيب الاسرائيلي

Lundi 03 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 11:31:48

- انتقل اللاعب الدولي التونسي لكرة السلة مايكل رول ذو الاصول الامريكية الى نادي ماكابي تل ابيب الاسرائيلي الذي شارك الموسم الماضي في مسابقة اوروليغ.وكان مايكل رول الذي يشغل مركز ظهير لعب الموسم الماضي في صفوف نادي لابورال كوتكسا باسكونيا الاسباني.يذكر ان الجامعة التونسية لكرة السلة اعلنت في وقت سابق ان مايكل رول سيلتحق ببقية لاعبي المنتخب التونسي في تحضيراتهم الخاصة بالبطولة الافريقية 2017 المقررة خلال شهر سبتمبر القادم بكل من تونس والسنغال.ويجري المنتخب التونسي حاليا تربصا تحضيريا بمدينة المنستير وذلك الى غاية 8 جويلية الجاري.جدير بالاشارة الى ان مايكل رول (30 عاما) تحصل على الجنسية التونسية عام 2015 وشارك مع المنتخب في البطولة الافريقية للامم التي استضافتها تونس خلال نفس العام وكذلك في تصفيات الالعاب الاولمبية الصيفية (ريو دي جانيرو 2016) التي اقيمت بمدينة تورينو الايطالية.ر-امين