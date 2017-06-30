سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 24 جويلية القادم

Vendredi 30 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 19:10:43

- أعلن المكتب االجامعي لكرة القدم ان عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى للعبة موسم 2017/2018 ستجرى يوم الاثنين 24 جويلية القادم و سيعهد للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيين مكان و توقيت سحب الرزنامة. وستنطلق البطولة يوم 15 اوت القادم .ومن جهة اخرى تقرر انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يوم السبت 16 سبتمبر 2017 على ان تسحب رزنامة بطولة الرابطة الثانية يوم 28 اوت القادم.واعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم كذلك عن الرزنامة العامة للمسابقات و التي تضمنت تواريخ مختلف منافسات مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى والمواجهات الدولية للمنتخب التونسي و مقابلات الاندية التونسية في مسابقتي كاس رابطة الابطال و الاتحاد الافريقي لكرة القدم على النحو الاتي:-الجولة الاولى للبطولة/ يوما 15 و 16 اوت 2017-الجولة الثانية للبطولة/ يوما 19 و 20 اوت 2017-الجولة الثالثة للبطولة/ يوم 25 اوت 2017-مباراتا المنتخب التونسي ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في اطار تصفيات كاس العالم يوم 1 سبتمبر انطلاقا من الساعة 21 ليلا بملعب رادس و يوم 5 سبتمبر بكنشاسا انطلاقا من الساعة 18 و 30 دق.-ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كاسي رابطة الابطال والاتحاد الافريقي/ يوم 8 سبتمبر 2017-الجولة الرابعة للبطولة/ يوما 9 و 10 سبتمبر 2017-اياب ربع النهائي لكاسي رابطة الابطال و الاتحاد الافريقي/ يوم 15 سبتمبر 2017.-المباريات المؤجلة لحساب الجولة الرابعة للبطولة/ يوما 19 و 20 سبتمبر 2017.-الجولة الخامسة للبطولة/ يوما 23 و 24 سبتمبر 2017-ذهاب نصف نهائي كاسي رابطة الابطال و الاتحاد الافريقي/ يوم 29 سبتمبر 2017.-الجولة السادسة للبطولة/ يوما 30 سبتمبر و 1 اكتوبر 2017-تربص المنتخب التونسي استعدادا لمباراة غينيا بكوناكري في اطار تصفيات كاس العالم 2017//من 2 الى 10 اكتوبر 2017.-اياب نصف نهائي كاسي رابطة الابطال و الاتحاد الافريقي/ يوم 13 اكتوبر 2017.-المباريات المؤجلة لحساب الجولة السادسة للبطولة/ يوما 17 و 18 اكتوبر 2017-الجولة السابعة للبطولة / يوما 21 و 22 اكتوبر 2017-ذهاب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا/ يوم 27 اكتوبر 2017-اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا /يوم 8 نوفمبر 2017-تربص المنتخب التونسي استعدادا لمباراة ليبيا بتونس في اطار تصفيات كاس العالم 2018//من 6 الى 14 نوفمبر 2017.-ذهاب نهائي كاس الاتحاد الافريقي/ يوم 18 نوفمبر 2017-اياب نهائي كاس الاتحاد الافريقي/ يوم 24 نوفمبر 2017.