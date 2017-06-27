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Culture

أنشطة ثقافية وسياحية وبيئية في الدورة الخمسين لمهرجان الساف بالهوارية

Mardi 27 Juin 2017
بــاب نــات - يبلغ مهرجان الساف بالهوارية هذا العام دورته الخمسين التي ستلتئم من 29 جوان الحالي إلى 2 جويلية المقبل وستخصص فقراته يوميا إلى عدد من الأنشطة الثقافية والبيئية والسياحية.
وإلى جانب تنشيط وسط المدينة، يسجل اليوم الأول بالخصوص افتتاح صالون مدينة الهوارية للفنون التشكيلية، وتدشين معرض "تونس في الذاكرة" للمصور الفوتوغرافي عمر عبادة حرزالله، فضلا عن انطلاق عروض لطائر الساف والبرني بفضاء نادي البيازرة.
وسيكون أهالي المدينة على موعد في السهرة مع حفل فني بساحة الجمهورية.

واختارت جمعية مهرجان الساف بالهوارية، المنظمة لهذه التظاهرة السنوية، أن يحمل اليوم الثاني طابعا سياحيا حيث سيتم تنظيم مسابقات للدراجات الهوائية والتسلق على الحبال وجولة بحرية جبلية، علاوة على تنشيط سيؤمنه شباب بالمغاور البونيقية.
وإثر تقديم عروض طائر الساف بفضاء نادي البيازرة سيكون رواد المهرجان على موعد مع العمل المسرحي الجديد للممثل كريم الغربي وذلك بفضاء زمبرة للأفراح.
أما اليوم البيئي، (السبت 1 جويلية) فيتضمن ندوة حول فن البيزرة كتراث لامادي إنساني وإبراز المساعي لإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو .

وسيتم تنظيم جولة بالمسلك الإيكولوجي البيئي ومسابقات في رياضة المشي والدراجات الهوائية الى جانب تنظيم عروض بالمخيم الكشفي.
وإثر العروض اليومية الفرجوية لطائر الساف ستخصص السهرة لعرض فني كبير بساحة الجمهورية.
ويسدل الستار على الدورة الخمسين لمهرجان الساف يوم الأحد 2 جويلية باستعراض كبير ينطلق على الساعة العاشرة صباحا بتحية العلم تليها عروض تنشيطية وألعاب تراثية وعروض للماجورات وأخرى فلكلورية.
وتقام بفضاء نادي البيازرة، انطلاقا من الخامسة مساء، نهائيات مسابقات طائر الساف والبرني، ويقع تكريم الفائزين وضيوف الدورة انطلاقا من التاسعة ليلا خلال سهرة فنية موسيقية.
ريم

Publié le:2017-06-27 16:03:02

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