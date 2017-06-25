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تيلرسون: يصعب للغاية تنفيذ بعض مطالب دول الحصار

Dimanche 25 Juin 2017
وكالات - قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن قطر تجري مراجعة دقيقة، وتأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المطالب قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات.
وأضاف تيلرسون أنه يصعب للغاية أن تستجيب الدوحة لبعض هذه المطالب، لكن هناك عدة مجالات ملحوظة يمكن أن تشكل أرضية لحوار متواصل لحل الأزمة.

وأوضح أن إحدى الخطوات البناءة المحتملة تتمثل في جلوس الدول المعنية إلى بعضها بعضا، ومواصلة النقاش.
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن هذه الدول الحليفة لبلاده تكون أقوى عندما تتعاون فيما بينها لتحقيق هدف يتفق عليه الجميع وهو محاربة الإرهاب. وقال إنه يتعين على كل الدول القيام بشيء للمساهمة في هذه الجهود.
وأشار تيلرسون إلى أن التخفيف من نبرة التصعيد سيؤدي إلى المساعدة في تخفيف حدة التوتر، وأن واشنطن تدعم وساطة أمير الكويت، وستبقى على اتصال وثيق مع جميع الأطراف.


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وكانت قطر أعلنت أنها تسلمتها قائمة بطلبات الدول المحاصِرة، وأنها تعكف على بحثها وإعداد الرد وتسليمه لدولة الكويت، معربة عن شكرها للكويت على مساعيها لتجاوز الأزمة الخليجية.

Publié le:2017-06-25 19:14:02

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