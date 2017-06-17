نفحات صوفية وروحانيات في افتتاح مهرجان سيدي عمار باريانة

Samedi 17 Juin 2017

بــاب نــات - انطلقت امس الجمعة باريانة فعاليات مهرجان سيدي عمار للانشاد الديني /من 16 الى 21 جوان /حيث واكب جمهور مدينة الورود خرجة عيساوية اريانة انطلاقا من مقر بلدية المكان في اتجاه مقام الولي الصالح سيدي عمار في سهرة رمضانية لم تخلو من الروحانيات والذكر والانشاد الصوفي.



ويعد مهرجان سيدي عمار للانشاد الديني احد اهم التظاهرات الثقافية التي دابت بلدية اريانة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية على تنظيمها خلال النصف الثاني من شهر رمضان حيث جعلت من مقام سيدي عمار وسط المدينة ملاذ المولوعين بالذكر والسيرة النبوية العطرة من خلال فرق الانشاد الديني والصوفي التي تؤمن سهرات للتجليات الروحية والمدح في خصال النبي الاكرم .



وقدمت مجموعة الشيخ المنصف المزريوي للانشاد الديني في افتتاح المهرجان وصلات من المدائح والاذكار تفاعل معها الحضور الذي واكب العرض بالبهو الداخلي للمقام وبمحيطه برقصات صوفية ورايات ملونة.

هذا وتتواصل سهرات الانشاد الانشاد الديني لمهرجان سيدي عمار مع عروض السلامية بقيادة الشيخ احمد رشاد وعيساوية بني خيار وعرض حضرة الصفاء للانشاد الديني للشيخ عبد الحواد محيسن وعرض حضرة تونس الاعماق لفرقة عبد الله الذوادي للسلامية .







Publié le:2017-06-17 19:04:57

