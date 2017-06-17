نفحات صوفية وروحانيات في افتتاح مهرجان سيدي عمار باريانة

ويعد مهرجان سيدي عمار للانشاد الديني احد اهم التظاهرات الثقافية التي دابت بلدية اريانة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية على تنظيمها خلال النصف الثاني من شهر رمضان حيث جعلت من مقام سيدي عمار وسط المدينة ملاذ المولوعين بالذكر والسيرة النبوية العطرة من خلال فرق الانشاد الديني والصوفي التي تؤمن سهرات للتجليات الروحية والمدح في خصال النبي الاكرم .
وقدمت مجموعة الشيخ المنصف المزريوي للانشاد الديني في افتتاح المهرجان وصلات من المدائح والاذكار تفاعل معها الحضور الذي واكب العرض بالبهو الداخلي للمقام وبمحيطه برقصات صوفية ورايات ملونة.
هذا وتتواصل سهرات الانشاد الانشاد الديني لمهرجان سيدي عمار مع عروض السلامية بقيادة الشيخ احمد رشاد وعيساوية بني خيار وعرض حضرة الصفاء للانشاد الديني للشيخ عبد الحواد محيسن وعرض حضرة تونس الاعماق لفرقة عبد الله الذوادي للسلامية .
Publié le:2017-06-17 19:04:57
Par:lahache (Tunisia ) Par Mobile
Sur: كريم الهلالي: الوضع السياسي في البلاد أصبح لا يطاق ووصل إلى حد من التعفن لم تشهده تونس من قبل