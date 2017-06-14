سقوط 6 قتلى في حريق برج سكني بلندن

Mercredi 14 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-14 17:37:04

- أكدت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء مقتل 6 أشخاص في حريق هائل ببرج سكني في لندن وتوقعت ارتفاع عدد القتلى.والتهم الحريق المبنى المكون من 24 طابقا في وسط لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وأصيب أكثر من 50 شخصا وحوصر بعض السكان داخل المبنى.وقالت شرطة العاصمة في بيان “نستطيع أن نؤكد سقوط ستة قتلى في الوقت الحالي بعد الحريق في نورث كنسينجتون” وأضافت “هذه مراحل مبكرة جدا ونتوقع أن يرتفع العدد”.وقالت داني كوتون رئيسة فرقة إطفاء لندن للصحفيين في وقت سابق “يؤسفني في هذا الوقت تأكيد سقوط عدد من القتلى، لا أستطيع تأكيد العدد حاليًا نظرًا لحجم وتعقيدات المبنى”.وقالت هيئة الإسعاف في مدينة لندن إن أكثر من 50 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بعد التهام النيران لمبنى سكني مؤلف من 27 طابقا في وسط المدينة.وقال ستيوارت كريشتون نائب مدير عمليات هيئة إسعاف لندن في بيان على تويتر: “نقلنا حتى الآن ما يفوق 50 مصابا إلى خمسة مستشفيات في أرجاء لندن في أعقاب حادث برج جرينفيل”.وغطت النيران الكثيفة جانبي المبنى في الوقت الذي كافح فيه 200 من رجال الإطفاء الحريق بمساعدة 40 عربة، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء فوق لندن بعد ساعات من اندلاع الحريق.وقالت فرقة الإطفاء إن سبب الحريق الذي اندلع قبل الساعة الواحدة صباحا (00.00 بتوقيت غرينتش)، لم يعرف بعد.