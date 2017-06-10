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Sport

المنتخب الوطني المغربي ينهزم أمام نظيره الكاميروني بهدف للاشيء

Samedi 10 Juin 2017
بــاب نــات - انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الكاميروني بهدف للاشيء اليوم السبت بملعب أحمدو أحيدجو بياوندي، في اطار الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى نهائيات النسخة ال32 لكأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2019 ).
وسجل هدف المنتخب الكاميروني اللاعب فانسون أبوبكر (د29).

وعن المجموعة ذاتها فاز في وقت سابق اليوم منتخب الملاوي على ضيفه منتخب جزر القمر بهدف للاشي كان من توقيع جيرالد فيري جينيور .
وعقب هذه الجولة أصبح المنتخب الكاميروني (حامل اللقب ومستضيف الدورة) يتصدر المجموعة الثانية ،بثلاث نقاط إلى جانب منتخب الملاوي، فيما يحتل منتخبا المغرب وجزر القمر المركز الثالث بدون رصيد .
وفي الجولة الثانية يستقبل المنتخب الوطني المغربي نظيره الملاوي يوم 23 مارس المقبل ، قبل أن يستضيف في الجولة الثالثة منتخب جزر القمر في الخامس من سبتمبر 2018.



Publié le:2017-06-10 18:35:20

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