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حركة حماس: تصريحات الجبير حيالنا غريبة عن الموقف السعودي

Mercredi 07 Juin 2017
وكالات - ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وطلبه من قطر وقف دعمها ضمن قائمة المطالب المقدمة للدوحة بعد قطع دول عربية وإسلامية، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للعلاقات معها. ورأت الحركة الفلسطينية المقربة من تيار الإخوان المسلمين أن مواقف الجبير "غريبة" عن خط السياسة السعودية.

وقالت الحركة في بيان لها عبر موقعها الرسمي الأربعاء إنها شعرت بـ"بالغ الأسف والاستهجان" لتصريحات الجبير التي اعتبرت أنها "تحرّض عليها" ورأت أنها "غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية" ومثلت "صدمة للشعب الفلسطيني". وأضافت أن الحركة "تدافع عن أرض الإسراء والمعراج وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين."

وحذرت الحركة مما وصفته بـ"استغلال" إسرائيل للتصريحات من أجل "ارتكاب المزيد من الانتهاكات"، معتبرة أن مواقف الجبير: "مخالفة للقوانين الدولية والمواقف العربية والإسلامية المعهودة" داعية المملكة العربية السعودية إلى "وقف هذه التصريحات التي تسيء للمملكة ولمواقفها."

وكان الجبير قد تحدث إلى الصحفيين من باريس الثلاثاء، قائلا إن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بسبب دعمها المستمر منذ سنوات لـ"الجماعات الإرهابية ووسائل إعلام عدائية". ونقلت وسائل إعلام عربية وسعودية عن الجبير قوله: "طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم جماعات مثل حماس والإخوان المسلمين".


يذكر أن حماس كانت قد أصدرت قبل أسابيع وثيقة سياسية جديدة نأت بنفسها فيها عن جماعة الإخوان المسلمين من جهة، وأبدت مرونة تجاه قبول قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967. ولكن معارضين لحماس يرون أن الحركة مازالت ترتبط فكريا وسياسيا بالإخوان.

Publié le:2017-06-07 17:53:55

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