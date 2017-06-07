الجبير: طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم الإخوان وحماس

Mercredi 07 Juin 2017

وكالات

10 مطالب سعودية لإعادة العلاقات مع قطر من بينها إيقاف بث قناة الجزيرة فورًا وقطع العلاقات مع ايران





Publié le:2017-06-07 01:35:55

- أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الثلاثاء، أن إلحاق الضرر بقطر ليس هدف المملكة العربية السعودية، ولكن عليها أن تتخذ خياراً وتختار طريقها. مشيرا إلى أن قطر تدعم وسائل الإعلام المحرضة والمعادية، كما أنها لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة حول الإرهاب والتحريض، لذا تم قطع العلاقات معها.وقال الجبير "طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم جماعات مثل حماس والإخوان المسلمين".وأضاف أن الأضرار التي ستنتج عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بعض الدول العربية ضد قطر كفيلة بأن تقنعها بتغيير سياساتها بما في ذلك فيما يتعلق بالجماعات المتطرفة.وقال الجبير للصحفيين في باريس "نعتقد أن العقل والمنطق سيقنعان قطر باتخاذ الخطوات الصحيحة".وتابع "القرارات التي تم اتخاذها كانت قوية للغاية وسيكون لها تكلفة كبيرة جدا على قطر ونعتقد أن القطريين لا يرغبون في تحمل تلك التكلفة".وأتت تصريحات الجبير خلال زيارة إلى باريس الثلاثاء حيث أجرى محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان في مقر الخارجية الفرنسية، وبعد يوم من قيام 7 دول على رأسها السعودية و الإمارات و البحرين بقطع العلاقات مع قطر.كشف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن آخر المستجدات بعد قطع مصر وعدد من الدول العربيه العلاقات مع قطر، بتأكيده أن المملكة العربية السعودية أبلغت الكويت بـ 10 شروط لعوده العلاقات، في مقدمتها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فوراً، وطرد جميع أعضاء حركة حماس وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم.وأضاف بكرى، فى تصريحات صحفية، أن الشروط العشرة التى وضعتها المملكة العربية السعودية لعوده العلاقات مع قطر تتضمن إيقاف بث قناه الجزيرة فورا والإعلان الرسمى بالاعتذار لجميع الحكومات الخليجية عما بدر من إساءات تم بثها من خلال "الجزيرة" مع تعهد الدوحة بعدم ممارسه حكومتها أى دور سياسى يتنافى مع سياسات دول الخليج المتوحدة، وأن تلتزم الدوحة بميثاق العهد الذى تم توقيعه عام 2012، وطرد العناصر الإخوانية والتوقف عن التدخل فى الشئون المصرية والخليجية الداخلية ووقف دعم التنظيمات الإرهابية.وتابع النائب، أن هناك مرونة فيما يتعلق بمطلب قطع العلاقات القطرية الإيرانية بأن يتم الابتعاد عنها لصالح مجلس التعاون الخليجي، والآخر بشأن قناة الجزيرة بأن يتم التأكيد على تغيير سياستها كلياً.وأشار بكري إلى أنه حال وافقت قطر على شروط ومطالب السعودية سيتم عقد اجتماع بمجلس التعاون الخليجى فى وجود قطر، وحال تعنيتا سيتم المضى قدما فى خطة المقاطعة.