تعيين الهولندي بوش مدربا جديدا لبوروسيا دورتموند

Mardi 06 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 18:22:00

- أعلن نادي بوروسيا دورتموند بطل كأس ألمانيا في كرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين الهولندي بيتر بوش مدربا جديدا له خلفا لتوماس توخل الذي فسخ العقد معه الشهر الماضي اثر خلافات مع الادارة.وقال نادي دورتموند على موقعه الإلكتروني، "بيتر بوش هو المدرب الجديد لبوروسيا دورتموند. عقده سينتهي سنة 2019".وقاد بوش (53 عاما) أياكس امستردام الهولندي إلى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الاوروبي "أورويا ليغ" التي خسرها أمام مانشستر يونايتد الانجليزي بهدفين للاشيء يوم 24 ماي الماضي.وسيحل بوش الذي لعب فترة وجيزة في المانيا مع هانزا روستوك عام 1998 (14 مباراة)، مكان توخيل الذي أقيل على رغم قيادة الفريق إلى لقب الكأس، وهو الوحيد للنادي في السنوات الخمس الاخيرة، والى المركز الثالث في الدوري.وكان دورتموند أعلن في 30 ماي فسخ التعاقد مع توخل الذي تولى مهامه في العام 2014، اثر خلافات امتدت أسابيع بينه وبين الرئيس التنفيذي للنادي هانس-يواكيم فاتسكه، منذ المباراة ضد موناكو الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي كانت مقررة في 11 أبريل، حين تعرضت حافلة النادي لثلاثة تفجيرات أثناء توجهها إلى الملعب لخوض مباراة الذهاب في دورتموند.وأرجئت المباراة في حينه، وأقيمت بعد مرور أقل من 24 ساعة، ما لقي انتقادات من اللاعبين وتوخل الذي أكد انه لم تتم استشارته بالموعد الجديد، وهي رواية نفى فاتسكه صحتها.وكان السويسري لوسيان فافر المدرب السابق لبوروسيا مونشنغلادباخ مرشحا للعودة الى المانيا عبر بوابة بوروسيا دورتموند بيد ان فريقه الحالي نيس الفرنسي رفض التخلي عن خدماته.ر/ زهو