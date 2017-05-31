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الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية تظطر لاعلان ولائها لحركة النهضة من أجل الحصول على وظيفة في بيت راشد الغنوشي

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - وقعت مواطنة تدعى نجوى يوم الاربعاء 31 ماي في شرك الكاميرا الخفية الماسك التي تبث على قناة التاسعة.
هذا وتّم استدعاء نجوى التي تعمل ممرضة من أجل القيام بحقنة في بيت سمية الغنوشي أين تفاجئت بلقاء راشد الغنوشي هناك.

هذا وعرض عليها راشد الغنوشي المزيف أن تعمل في بيته مقابل 2500 دينار شهريا وهو ما لم ترفضه نجوى.
هذا وتوجه راشد الغنوشي بعدة أسئلة لنجوى لعل أهمها انتمائها السياسي, فكان جواب الأخيرة أنها من حركة النهضة وصوتت لها في الانتخابات التشريعة.
هذا وقامت نجوى بومضة اشهارية لحركة النهضة دعت فيها المواطنين الى التصويت لراشد الغنوشي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
فيديو جزء1

فيديو جزء2
فيديو جزء3









Publié le:2017-05-31 22:59:10

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