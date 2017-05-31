الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية تظطر لاعلان ولائها لحركة النهضة من أجل الحصول على وظيفة في بيت راشد الغنوشي

هذا وتّم استدعاء نجوى التي تعمل ممرضة من أجل القيام بحقنة في بيت سمية الغنوشي أين تفاجئت بلقاء راشد الغنوشي هناك.
هذا وعرض عليها راشد الغنوشي المزيف أن تعمل في بيته مقابل 2500 دينار شهريا وهو ما لم ترفضه نجوى.
هذا وتوجه راشد الغنوشي بعدة أسئلة لنجوى لعل أهمها انتمائها السياسي, فكان جواب الأخيرة أنها من حركة النهضة وصوتت لها في الانتخابات التشريعة.
هذا وقامت نجوى بومضة اشهارية لحركة النهضة دعت فيها المواطنين الى التصويت لراشد الغنوشي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
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Publié le:2017-05-31 22:59:10
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: قضيّة جراية: القضاء العسكري يتعهد بالبحث في زيارة بعض النواب إلى ليبيا