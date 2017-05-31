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رمضان شهرُ الإستجابة لله

Mercredi 31 Mai 2017
منجي بــــاكير

شهر رمضان هو شهر الإستجابة ، الإنضباط و الإحتساب ،،، الإستجابة لأمر الله و تنفيذ مُراده في إيمان مطلق بفرض شعيرة الصّيام في شهر القرآن ، إستجابة في إخلاصٍ و تعظيم يليق – و من يعظّم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب - ، إنضباط للشريعة الربّانيّة و انصياع لضوابط هذه العبادة البدنيّة الرّوحيّة ، و أيضا في احتساب – جازم – بأنّ الجزاء الأوفى هو من عند الكريم الغنيّ الحميد ...
شهر رمضان ، كان سلف الأمّة يعيشونه طوال العام ،،، فكانوا يتأهبون له ويتشوّقونه و يدعون الله أن يبلّغهم هذا الشهر العظيم ستّا من الشهور ، أمّا الستّ الثانية من السنة فهم يعيشون (شهر القرآن) صياما و قياما و باقي الشهور في ظلال ما اغتنموه من طاعة و استقامة و شوق جديد و عزم على تحليل الحلال و تحريم الحرام و الإقبال على تنفيذ مراد الله مستنيرين و مستأنسين بما حصل لهم من (( تقوى )) من شهر الصّيام ...

شهر رمضان ، أيّام معدودات فرضٌ إلاّ على من رُفع عنه القلم أو من لا حرج عليه ، هو بمثابة أكادميّة ربّانيّة يقبل عليها المسلمون في عبادة جماعيّة ، عبادة تسمو بالبدن و ترتقي بالروح و الفكر ، أيّام معدودات يمارس فيها المسلمون ترويض البدن و العقل و الرّوح لحملها على الطاعة ، الإستجابة و الإستقامة و الإنضباط ، ثمّ توظيف هذه المحاسن في سلوكاتهم و تصرّفاتهم و مفاهيمهم لما يُصلح حالهم في الدّنيا و الآخرة .


شهر رمضان أكادميّة تتطلّب الجهد و الجدّ و الإجتهاد و ينتهي الفوز فيها إلى حصول – التّقوى - : (( يا أيّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون )) - البقرة 183 ، فحصول التّقوى هو العلامة المميّزة للنجاح و الفلاح وهو مفتاح النّجاة :(( ثمّ ننجّي الذين اتّقَوا و نذر الظالمين فيها جِثيّا )) – مريم 72.


Publié le:2017-05-31 00:08:40

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