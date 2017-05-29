إقالة وزير السياحة الجزائري بعد 3 أيام من تعيينه

وقال بيان رئاسي إنه "وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون".
ولم تقدم الرئاسة اي توضيح حول الوزير الجديد الذي سيخلف بن عقون ولا سبب اقالة الوزير الشاب (38 سنة) الذي أثار تعيينه عشرات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصفته بعض الصحف بـ"الوزير البطال" بما أنه لم يشغل أي منصب من قبل.
Publié le:2017-05-29 00:10:43
Par:Elmejri (Switzerland )
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