وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان والمربي عمار القاسمي

نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان والمربي عمار القاسمي الذي فقدته الساحة الثقافية والفنية مساء أمس الخميس بعد مسار من العطاء الفكري والفني في مجالات متعددة.

عمار القاسمي هو أحد الوجوه الثقافية والفنية التي ساهمت في إثراء الساحة الثقافية التونسية من خلال مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع والالتزام، وهو أحد مؤسسي مجموعة "أولاد بن عروس" بين سنتي 1976 و1980، ثم ساهم في تأسيس مجموعة "الحمائم البيض" للفن المُلتزم سنة 1980 إلى جانب إلياس وحشاد وزكرياء القبي، وهي إحدى أبرز المجموعات الرائدة التي ساهمت في رسم ملامح تجربة الأغنية الملتزمة في تونس طيلة عقود من الزمن وتمركز نشاطها لسنوات في الأوساط الجامعية أين ساهمت في التعريف بالأغاني الملتزمة لدى أجيال من الطلبة .


عمار القاسمي الذي عُرف باحتكاكه بمختلف الفئات الاجتماعية والعمرية بفضل تنقله بين الأوساط الجامعية وغيرها لنشر الأغنية الملتزمة والمساهمة في إحياء الفعل الثقافي في مختلف المناطق، كانت له إسهامات متميزة في تلحين الموسيقى المسرحية، فضلا عن تجارب في مسرح الطفل والسينما والماريونات العلاجية، وظلّ دائما وفيا للفن الهادف ولرسالته الثقافية والإنسانية.
