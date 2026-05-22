المنتتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 سنة يواجه نظيره الجزائري وديا في بداية شهر جوان

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن برمجة تربص تحضيري للمنتخب الجزائري تحت 20 عاما بمدينة سوسة وذلك بداية من شهر جوان القادم .

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنّ التربص التحضيري سيتخلله لقاء ودي مع المنتخب التونسي، دون تحديد الموعد.

