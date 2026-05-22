Babnet

المنتتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 سنة يواجه نظيره الجزائري وديا في بداية شهر جوان

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن برمجة تربص تحضيري للمنتخب الجزائري تحت 20 عاما بمدينة سوسة وذلك بداية من شهر جوان القادم .
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنّ التربص التحضيري سيتخلله لقاء ودي مع المنتخب التونسي، دون تحديد الموعد.
 
