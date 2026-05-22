Babnet

بلاغ مروري بمُناسبة عُطلة عيد الأضحى المُبارك(وزارة الداخلية)

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 18:44
      
دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق، إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنيّة الخاصّة بتأمين عُطلة عيد الأضحى المُبارك وما قد تشهدُهُ الطرُقات من حركيّة مُرُوريّة مُكثفة بداية من يوم غد السّبت.

وتتمثل أهم هذه التوصيات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، في عدم الإفراط في السّرعة، والالتزام المُطلق بقواعد الجولان، والتحلي برحابة الصّدر واحترام الأولويّة والالتزام بالسّياقة المُتزنة، واحترام علامات المُرُور واتباع إشارات الأعوان.


كما شملت التوصيات، ضرُورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران، وعدم نقل رُكّاب على وسيلة غير مُعدّة للغرض، والانتباه عند قطع الطريق من قبل المُترجّلين.


وذكرت وزارة الداخلية أنه تمّ وضع كُلّ الإمكانيّات البشريّة والمادّية لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطّريق. ويُمكنهُم عند الضّرُورة الإتصال على الأرقام التالية 71.343.201- .71.342.878
