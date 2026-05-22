كأس تونس لكرة اليد: الترجي الرياضي التونسي يحسم الدربي أمام النادي الإفريقي ويبلغ النهائي

تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى الدور النهائي من كأس تونس لكرة اليد 2025-2026، إثر فوزه اليوم الجمعة على النادي الإفريقي بنتيجة 27 مقابل 26، في مواجهة قوية احتضنتها القاعة متعددة الاختصاصات بـرادس.وانتهى الشوط الأول بتقدم الترجي بنتيجة 16 مقابل 15، قبل أن يحافظ فريق باب سويقة على أسبقيته إلى نهاية اللقاء، ليحجز بطاقة العبور إلى النهائي.وسيواجه الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات المبرمجة غدا السبت بقاعة ساقية الزيت.ويطمح الترجي إلى التتويج بلقب الكأس للمرة 32 في تاريخه والسادسة تواليا، بعد أن كان قد توج الشهر الماضي بلقب البطولة للمرة 38 في سجله.