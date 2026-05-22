الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد المقبل

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 17:28
      
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ صادر عنها، الجمعة،عن تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد المقبل، لينطلق إستثنائيا على الساعة 04 و50 دق عوضا عن الساعة 08 و40 دق.
