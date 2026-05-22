قبلي: ضبط الاستعدادات اللازمة لضمان استمرارية التزوّد الجيّد بالماء والكهرباء خلال صائفة 2026

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 22:12
      
انتظمت، صباح اليوم الجمعة، بمقر ولاية قبلي، جلسة عمل خصّصت لضبط الاستعدادات اللازمة لضمان استمرارية التزوّد الجيّد لمتساكني الجهة بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي خلال صائفة 2026.

وأوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد الله عزيز، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الجلسة مكّنت من الوقوف على نسق تقدّم المشاريع التي تنجزها الشركة والتحضيرات لصائفة 2026، خاصّة في الأحياء  التي تشكو نقصا في التزود بالماء الصالح للشراب، ويقع أبرزها بمعتمديتي دوز وسوق الأحد، مبيّنا أنّه تمت برمجة حفر بئرين بهاتين المعتمديتين ومن المؤمل أن تنطلق أشغالهما في شهر جوان القادم بعد تعطلهما منذ سنة 2023، والاضطرار لفسخ الصفقة وإعادة طلب العروض.


وأشار إلى تواصل إنجاز مشروع تحسين تزويد مدينة قبلي بالماء الصالح للشراب، الى جانب إتمام كافة مكوّنات الهندسة المدنية لمشروع تحسين تزود مناطق البليدات والجرسين وبشلي وبني محمد من معتمدية قبلي الجنوبية، والتي تشمل مدّ القنوات، وبناء محطات الضخ  التي يجري حاليا تجهيزها لتدخل حيز الاستغلال حال الفروغ من هذه العملية.
ولفت الى ان مصالح الشركة أنجزت التدخلات المستوجبة استعدادا لفصل الصيف، من حيث صيانة محطات الضخ والخزانات، وتوفير العديد من المستلزمات والأجهزة للتدخل السريع في صورة حدوث عطب على شبكات التزود.

من ناحيته، أبرز رئيس قسم خدمات الحريف ونائب رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز،  فاضل بن محمد،  أن الاستعدادات لصائفة 2026 شملت بالأساس دعم الفرق الفنية بالمختصين والمعدات المطلوبة، علاوة على القيام بالصيانة الدورية للشبكة، مع تقوية المحولات التي تستوجب  هذا النوع من التدخل لتفادي الانقطاعات الفجائية للتيار الكهربائي، علاوة على قيام المصالح المختصة بالشركة والمقاولات المتعاقدة معها بالتدخلات  اللازمة للصيانة والاستعداد لأية تدخل طارئ اذا ما اقتضت الضرورة.
وأضاف أن الشركة وفّرت المولدات الضرورية واستعدت لوجستيا للتدخل السريع عند تسجيل الاعطاب او الانقطاع الفجئي للكهرباء، بما يحسن من جودة الخدمات المسداة للمواطنين، مشيرا الى ان الشركة حريصة على  ضمان ديمومة المرفق العمومي، مع العمل على استخلاص الديون المستوجبة بالتنسيق مع الأطراف المعنية، ومراعاة خصوصية المجامع المائية ودورها الحيوي في التزويد بالماء الصالح للشراب.  
وذكّر، بالمناسبة، بتواصل انجاز خط الضغط العالي نويل بقوة  150 كيلوفولط، ومحطة التحويل بهذه المنطقة من طرف الشركات المكلفة بإنجاز هذا الخط، علاوة على قيام مصالح الشركة بصفة دورية واستباقية بصيانة الشبكات والمنشآت الكهربائية  للحد من الاعطاب وضمان استمرارية التزود خاصة في ساعات الذروة وعند ارتفاع درجات الحرارة.
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
