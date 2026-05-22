انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية قي شمال افريقيا

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 17:05
      
اعلنت شبكة السلاحف البحرية بشمال إفريقيا رسميًا، الجمعة 22 ماي 2026، انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية في شمال إفريقيا، بعد تسجيل أولى حالات التعشيش لهذه السنة بكل من شاطئ القنطاوي – حمام سوسة، (تونس) وجزيرة فروة وشواطئ مدينة سرت بمنطقة شاش (ليبيا).

ويُعدّ اكتشاف هذه الأعشاش مؤشرًا إيجابيًا يعكس الأهمية البيئية لسواحل شمال إفريقيا باعتبارها موطنًا طبيعيًا ومهمًا لتكاثر السلاحف البحرية، هذه الكائنات المهددة التي تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على التوازن البيئي البحري والتنوع البيولوجي.


ودعت الشبكة جميع الأطراف المتدخلة، من جمعيات بيئية، وسلطات محلية، وباحثين، ومجتمعات ساحلية، ومتطوعين في مختلف بلدان شمال إفريقيا، إلى تعزيز التنسيق والتعاون خلال موسم التعشيش من أجل مراقبة الشواطئ ومتابعة مواقع التعشيش وحماية الأعشاش من التهديدات والتدخلات البشرية


كما دعت الى نشر الوعي والتحسيس بأهمية السلاحف البحرية وتوفير بيئة آمنة وملائمة لعمليات التعشيش والتفقيس
والإبلاغ السريع عن أي مشاهدة أو نشاط متعلق بالسلاحف البحرية أو الأعشاش عبر مختلف الجمعيات الشريكة وتطبيقة الشبكة "North Africa Turtles Tracker".

وأكدت إن حماية السلاحف البحرية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لضمان بقاء هذه الأنواع وحماية تراثنا الطبيعي البحري للأجيال القادمة.

وشبكة السلاحف البحرية بشمال إفريقيا، هي مبادرة إقليمية أُسست عام 2022 بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) بشمال إفريقيا.

و تهدف إلى تنسيق جهود حماية السلاحف البحرية في 5 دول: تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا ومصر، وذلك بالاعتماد على خبراء وجمعيات مستقلة.

وتزامن الاعلان مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي 22 ماي من كل سنة والذي سيخصص هذا العام لتعزيز جهود تنفيذ أهداف "إطار كونمينغ-مونتريال" لعام 2030 .

وتم اعتماد الاطار من قبل 196 دولة خلال مؤتمر الامم المتحدة للتنوع البيولوجي في ديسمبر 2022 ويحدد خارطة طريق طموحة لعالم يعيش في وئام مع الطبيعة.

ويتضمن الإطار أربعة أهداف لسنة 2050 و23 هدفًا لسنة 2030 تقوم على الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي وتلبية احتياجات الناس من خلال الاستخدام المستدام وتقاسم المنافع وأدوات وحلول للتنفيذ والتعميم.
