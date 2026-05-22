جمعية "أصوات نساء" تؤمّن مطلع الاسبوع الجاري برنامج تدريبي لفائدة 24 طبيبا مختصا وقابلات حول التعهد بالنساء ضحايا العنف

أمّنت جمعية "أصوات نساء" يومي 19 و 20 ماي الجاري حصّتين تدريبيتين لفائدة 24 طبيبا مختصا وقابلات حول التعهد بالنساء ضحايا العنف الجنسي: التوثيق الطبي الشرعي والمرافقة النفسية، وذلك في اطار اتفاقية شراكة ممضاة مع كلية الطب بتونس في شهر أفريل 2026 .وقد جمعت هذه الدورة التكوينية عدّة اختصاصات، من بينها الطب الشرعي، وطب الاستعجالي، وطب العائلة، والطب النفسي، وطب النساء والتوليد، إضافة إلى القابلات، قدموا من مختلف جهات تونس وقد ساهمت هذه المبادرة، حسب بلاغ للجمعية، في خلق ديناميكية حقيقية للتبادل وتقاسم الخبرات، إلى جانب توفير فضاء للتشبيك والتعاون بين مختلف الاختصاصات والجهات، بما يعزز التكفّل الشامل بالنساء ضحايا العنف الجنسي.ويذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دور الأطباء والطبيبات في مرافقة النساء ضحايا العنف الجنسي، من خلال توفير الإحاطة والدعم الصحي والنفسي، والعمل على إرساء بيئة طبية واجتماعية أكثر استجابة لاحتياجات الضحايا باعتبار أن الحصول على رعاية طبية فورية بعد الاعتداء الجنسي يُعدّ أمرا بالغ الأهمية للحد من العواقب الصحية والنفسية و يظلّ العنف الجنسي حالة طبية طارئة تستوجب تدخّلاً عاجلاً ورعاية متخصّصة.