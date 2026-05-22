هيئة الانتخابات :قبول 3 ترشحات للانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية واستكمال اجراءات لمترشحين اثنين

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، بأن مجلس الهيئة انعقد اليوم الجمعة للنظر في عدد من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي، إضافة إلى مسائل تتعلق بالمسارات الانتخابية.واوضح اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش انعقاد مجلس الهيئة ، أن المجلس تطرق في هذا الاطار، إلى ثلاث نقاط أساسية، تتعلق اولها بالبت في الترشحات الخاصة بالانتخابات الجزئية بدائرة الكبارية، حيث تم التثبت في سبعة مطالب واردة، واسفر النظر فيها عن قبول ثلاثة ترشحات بصفة رسمية (اوليا) لاستيفائها جميع الشروط القانونية، وهي ترشحات كل من محمد صالح السالمي وشاكر البوثوري وحاتم الحمزاوي.وأضاف أنه تم، في المقابل، تمكين مترشحين اثنين من استكمال بعض الإجراءات الشكلية، على غرار استكمال عدد التزكيات المطلوبة (400 تزكية)، وهما ريم البرهومي وعبد الرؤوف الطرابلسي، على أن يقع البت النهائي في ملفيهما إثر استيفاء النقائص، علما وأن مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد وذلك إلى غاية يوم الأحد 24 ماي الجاري.وفي ما يتصل بالنقطة الثانية، قال المنصري "إن مجلس الهيئة نظر في مطلب سحب وكالة من احد اعضاء مجلس محلي بتمغزة من ولاية توزر، وقرر تأجيل البت فيه لعدم استيفائه شرط عدد التزكيات، إذ لم يتجاوز عدد العرائض المقدمة 39 عريضة، في حين يقتضي القانون توفر 51 عريضة على الأقل، اي ما يعادل عشر عدد المسجلين بالدائرة الانتخابية(506).اما النقطة الثالثة، فتعلقت بالنظر في الاجراءات الترتيبية الخاصة بالقرعة الدورية لعضوية المجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء المجالس الجهوية، المزمع تنظيمها يوم 31 ماي 2026، تحت إشراف الادارة التنفيذية للهيئة على المستوى المركزي.ومن المنتظر تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم الأحد 28 جوان القادم في 17 مركز اقتراع ، وفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس الهيئة يوم 1 أفريل الماضي.يشار الى أن مكتب مجلس نواب الشعب عاين في اجتماعه يوم 26 مارس الماضي، حالة شغور بالمجلس إثر وفاة النائب عن ولاية تونس، صالح المباركي (دائرة الكبارية)، وقرر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور.وتمت معاينة حالة الشغور عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وبأحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من النظام الداخلي للمجلس، حسب بلاغ للبرلمان.وكان مجلس نواب الشعب أعلن في بيان نعي صادر عنه يوم 9 مارس 2026، عن وفاة النائب صالح المباركي.