منظمة الأطباء الشبان: العنف داخل المستشفيات العمومية بلغ مستويات “مفزعة”

حذّرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الجمعة، من تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف داخل المستشفيات العمومية، معتبرة أن الظاهرة لم تعد حوادث معزولة بل أصبحت “متجذّرة” وتهدد سلامة الإطار الطبي واستقرار المنظومة الصحية العمومية.وأكد رئيس المنظمة وجيه ذكار أن دراسة ميدانية أنجزتها المنظمة أظهرت أنمن الأطباء الشبان المستجوبين تعرضوا إلى اعتداء لفظي أو جسدي مرة واحدة على الأقل أثناء عملهم بالمستشفيات العمومية.وشملت الدراسة، التي قُدمت باعتبارها “دراسة وصفية”، عينة تضم، توزعوا بين:* أطباء داخليين بنسبة 30,6 بالمائة* أطباء مقيمين بنسبة 61,7 بالمائة* أطباء اختصاص شبان بنسبة 7,8 بالمائةوأجريت أساسا داخل المؤسسات الاستشفائية الجامعية.وأشار ذكار إلى أن أكثر من نصف المستجوبين أكدوا تعرضهم للعنف بين مرتين وخمس مرات، فيما أفادمنهم بأنهم تعرضوا للاعتداء أكثر من خمس مرات.وبيّن أن العنف اللفظي يمثل الشكل الأكثر انتشارا بنسبة، مقابل تعرضمن الأطباء الشبان لعنف جسدي داخل المستشفيات الجامعية العمومية.كما كشفت الدراسة أنمن الاعتداءات تضمنت تهديدات باستعمال آلات حادة.وأظهرت نتائج الدراسة أن:من الاعتداءات وقعت داخل أقسام الاستعجاليمنها حدثت خلال المناوبات الليليةفيما يمثل مرافقي المرضى النسبة الأكبر من المعتدين بـ، يليهم المرضى أنفسهم بنسبةكما سجلت الدراسة أنمن الاعتداءات ارتكبها شخصان أو أكثر.وانتقدت المنظمة ضعف الحماية الأمنية داخل المؤسسات الصحية، حيث أكد:من المستجوبين وقوع الاعتداءات في غياب أعوان الحراسة* بينما اعتبر ربع المشاركين أن عدد الأعوان غير كافورأىمن المشاركين أن الإجراءات الأمنية الحالية “محدودة وغير كافية”.وكشفت الدراسة كذلك عن تداعيات نفسية ومهنية للعنف المسلط على الأطباء الشبان، حيث عبّر:عن شعورهم بالقلق بعد الاعتداءاتعن شعورهم بالخوفكما أبدىمن المستجوبين رغبتهم في مغادرة القطاع العمومي نحو القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج.وأعلن وجيه ذكار عن قرب إطلاق “مرصد وطني لمكافحة العنف في المستشفيات العمومية” بالشراكة مع النقابات الطبية التابعة لـالاتحاد العام التونسي للشغل.كما أوصت الدراسة بـ:* توفير مرافقة قانونية للأطباء ضحايا العنف* إحداث خط أخضر للتبليغ عن الاعتداءات على مدار الساعة* الحد من عدد مرافقي المرضى داخل المستشفيات* دعم خطة “المرافق الصحي”وفي سياق آخر، تطرق رئيس المنظمة إلى قرار تجميد نشاطها الصادر يوم 14 ماي الجاري قبل التراجع عنه لاحقا، نافيا تلقي أي تمويلات أجنبية.وأكد أن المنظمة تعتمد على مواردها الذاتية ومساهمات المنخرطين والعمل التطوعي، معتبرا أن رفع قرار التجميد “يؤكد شفافية تمويلها”.كما انتقد ما وصفه بـ”غلق باب الحوار” مع وزارة الصحة التونسية، على خلفية انتقادات المنظمة المتواصلة لأوضاع المستشفيات العمومية ونقص الأدوية وظروف عمل الأطباء الشبان.