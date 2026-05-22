المبارزة: تونس تشارك في بطولة افريقيا من 1 الى 5 جوان القادم بابيدجان بأربعة عناصر

تشارك تونس في بطولة افريقيا للمبارزة من 1 الى 5 جوان القادم بمدينة ابيدجان الايفوارية بأربعة عناصر، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء المنسق بالادارة الفنية للجامعة التونسية للمبارزة وسام الكعبي اليوم الجمعة.
وأوضح الكعبي أن الرباعي التونسي يتألف من مبارز اختصاص السابر فارس الفرجاني، ومبارزة السابر ياسمين دغفوس وثنائي سلاح الفلوري ياسمين السوسي ونور الاسلام مشارك.
وسيقود المنتخب التونسي في مغامرته القارية المدربان الوطنيان صهيب السكراني (سابر) وياسف ماضي (فلوري).

وبيّن الكعبي ان المشاركة التونسية ستقتصر على منافسات الفردي وعلى سلاحي السابر والفلوري دون المشاركة في مسابقات سلاح الايبي.
وفي سياق متصل، قال المنسق بالادارة الفنية للجامعة إن ياسمين دغوس تجري تربصا باكاديمية بيدوفا الايطالية انطلق من 5 ماي ليتواصل الى غاية 27 من الشهر الجاري، اثر تربص اول خاضته خلال شهر مارس الفارط، في حين تواصل نور مشارك تحضيراتها مع فريقها نادي بورج لاران الفرنسي، اما ياسمين السوسي فتستعدّ للمشاركة في بطولة افريقيا من خلال اجراء التمارين بقاعة المبارزة بالحي الوطني الرياضي بالمنزه.
من جهته، يخوض فارس الفرجاني حامل فضية الالعاب الاولمبية باريس 2024 اليوم الجمعة مسابقة كأس العالم للسابر بالقاهرة، قبل شد الرحال نحو كوت ديفوار لخوض البطولة القارية.
