Babnet

دراسة مقترح صيانة ساحة القصبة ضمن جلسة عمل ببلدية تونس

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 12:54
      
انعقدت أمس الخميس بمقر بلدية مدينة تونس، جلسة عمل خصصت لمتابعة سير بعض المشاريع البلدية وتسريع حلحلة الإشكاليات المطروحة وتعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم التطرق خلال هذه الجلسة التي أشرفت عليها المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، إلى دراسة مقترح صيانة ساحة القصبة، وبينت دلدول بالمناسبة أن معظم الادارات والمباني البلدية تتطلب أشغال تهيئة وصيانة لتكون وظيفية على غرار مقرات بعض الدوائر والروضات البلدية.


كما تمحورت الجلسة على جملة من النقاط ومن بينها المآوي البلدية، حيث تم التأكيد على إنجاز مأوى بلدي جديد بمنطقة 9 أفريل من قبل الوكالة البلدية للتصرف بهدف التخفيف من الاختناق المروري في المنطقة، إضافة إلى النظر في مشروع الطرقات الذي تم الإعلان عن طلب العروض بخصوصه، لاختيار المقاولات وسيتم الانطلاق في الانجاز في شهر جويلية 2026 بكلفة جملية تبلغ 330 ألف دينار.


وضمن جدول الأعمال، تم الركيز على موضوع العناية بالمساحات الخضراء والتشجيروالتأكيد على مواصلة أعمال التعهد بالمساحات الخضراء وتشذيب الأشجار بمختلف الدوائر البلدية عن طريق مقاولات، وتقديم مقترح لتركيز حاويات معلقة صغيرة بشارع باب بنات وتغيير بعض الحاويات القديمة وتعزيز العناية بمحيط دار الثقافة السليمانية ومسلك تربة الباي.

وبخصوص التنوير العمومي تمت الإشارة إلى الإعداد للانطلاق في أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي بكلفة جملية تبلغ 200 ألف دينار، وتعزيز الاهتمام بالمسلك السياحي بالمدينة (الزرص)، خاصة زنقة الناعورة .

ومن جهة أخرى، أجمع المشاركون في الجلسة على ضرورة التحاق كل الباعة المنتصبين بالفضاء الداخلي للسوق البلدي بسيدي سريدك لتنظيم النشاط التجاري. كما تطرقوا إلى تقدم مشروع تهيئة الملعب البلدي بالحفصية، والذي هو بصدد الإعداد للقبول الوقتي.

و دعت المكلفة بتسيير البلدية في ختام الجلسة، مختلف الاطراف والمصالح لضرورة تظافر الجهود من أجل النهوض بالعمل البلدي وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات والدوائر البلدية بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على جمالية وتراث مدينة تونس العريقة.

وقد حضر هذه الجلسة النائبة بمجلس نواب الشعب عن دائرة المدينة وأعضاء المجلس المحلي وعدد من الإطارات البلدية المعنية.
