مهمة إقتصادية في ميلانو: أكثر من 100 لقاء أعمال ثنائي لتعزيز الشراكات في قطاع النسيج والملابس

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 15:09
      
شاركت عشر مؤسسات تونسية تنشط في قطاع النسيج والملابس، في سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية استهدفت علامات إيطالية مرموقة، وذلك في إطار مهمة اقتصادية نظمها مركز النهوض بالصادرات، يومي 19 و20 ماي 2026 بمدينة ميلانو.

وعقد الصناعيون التونسيون والمختصون في الجينز والملابس الجاهزة والنسيج، خلال يومي التظاهرة، أكثر من مائة اجتماع مع حوالي 40 فاعل اقتصادي إيطالي.


وجمعت هذه اللقاءات مسؤولين عن التزويد ومصممين وخبراء موضة من علامات فاخرة، مما فتح المجال أمام إبرام عقود تجارية فعلية.


وتهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن مركز النهوض بالصادرات، إلى تعزيز تموقع قطاع النسيج التونسي في السوق الإيطالية، في ظل إعادة تشكيل سلاسل التزويد العالمية والبحث المتزايد عن شركاء موثوقين ولهم قدرة تنافسية يين وسريعي الإستجابة.

ويدفع التطور السريع في توجهات الإستهلاك، خاصة مع انتشار الموضة السريعة والإنتاج بكميّات صغيرة ومتوسطة والحاجة إلى التزويد السريع، بالعلامات التجارية إلى إعادة النظر في نماذج التوريد الخاصة بها.

وأصبحت تونس اليوم، بفضل القدرة التنافسية للصناعة التونسية وخبرتها التقنية وقربها الجغرافي من أوروبا شريكا استراتيجيا بارزا.

ويعزز هذا التقارب إطار قانوني ملائم مع دخول اللائحة التنفيذية للإتحاد الأوروبي رقم UE 2025/1459 حيّز التنفيذ منذ جانفي 2025، والتي تمنح مرونة أكبر لقواعد المنشأ الخاصة بمنتجات الملابس المصنوعة في تونس والمصدّرة إلى الإتحاد الأوروبي، وذلك إلى غاية سنة 2030.

وتظل إيطاليا سوقا استراتيجية لقطاع النسيج والملابس التونسي، باعتبارها مرجعا عالميا في عالم الموضة، إذ يتجاوز رقم معاملات القطاع الإيطالي 100 مليار أورو.

وتمثل إيطاليا السوق الثانية للملابس بالنسبة لتونس، إذ بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو 1،6 مليار دينار سنة 2025.
