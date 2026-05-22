الشبكة التونسية للوداديات تعقد مؤتمرها الوطني السابع من 12 الى 14 جوان 2026

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 14:37
      
تحت شعار " التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالوداديات وأثره على منظومة التصرف وجودة الخدمات" تعقد الشبكة التونسية للوداديات ملتقاها الوطني السابع للوداديات، أيام 12 و13 و14 جوان 2026،

وبررت الشبكة، اختيار شعار مؤتمرها في إطار دعم مسار التحديث والتطوير، وتعزيز آليات الحوكمة والنجاعة في التسيير داخل القطاع.


ويشكل هذا الموعد السنوي منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الوداديات المشاركة، إلى جانب مواكبة المستجدات المتعلقة بالتحول الرقمي، واستكشاف آفاق توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الموجهة للمنخرطين والارتقاء بجودة الأداء والتصرف الإداري والمالي.


ويتضمن برنامج الملتقى جملة من المحاضرات العلمية وورشات العمل المتخصصة والنقاشات التفاعلية بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الرقمنة والحوكمة والتصرف الحديث.

وفي هذا الصدد، دعت الشبكة التونسية للوداديات كافة الوداديات إلى تأكيد مشاركتها والمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا الحدث الوطني البارز.
