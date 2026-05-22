بلدية تونس : تحجير ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات

أفادت بلدية تونس، اليوم الجمعة، متساكني المنطقة البلدية بأنّه يحجّر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات وذلك تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل.وأكّدت، في بلاغ ممضى من قبل المكلّفة بتسيير البلدية، أنّه قد تمّ تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات بالقيام بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها وهي:- السوق المركزية- سوق حي الخضراء- سوق حي ابن خلدون- سوق سيدي سريدك بالحفصية.