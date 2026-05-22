البنك المركزي يدعو البنوك والبريد الى تأمين استمرارية السحب الآلي والدفع الإلكتروني خلال عيد الأضحى

دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني، ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى.

وأوضحت مؤسسة الاصدار، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني.

كما أوصى بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن.