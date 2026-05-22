كأس العالم 2026: مدرب السنغال يعلن عن تشكيلته

أعلن مدرب المنتخب السنغالي لكرة القدم، بابي بونا ثياو، امس الخميس، عن تشكيلة الفريق التي تضم 28 لاعبا تم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة ما بين 11 جوان و 19 جويلية 2026.وتتواجد السنغال في نفس المجموعة التي تضم كلا من فرنسا والنرويج والعراق.وتعد هذه رابع مشاركة للسنغال في كأس العالم، والثالثة على التوالي بعد نسختي 2018 و2022.- حراس المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي)، موري دياو (لو هافر)، يفهان ضيوف (نيس).- الدفاع: خاليدو كوليبالي (الهلال)، عبدولاي سيك ، مامادو سار (تشيلسي)، موسى نياخاتي (ليون)، أنطوان ميندي (نيس)، الحاجي مالك ضيوف (وست هام)، إسماعيل جاكوبس (قلعة سراي)، كريبين دياتا (موناكو)، إيلي كامارا (أندرلخت)، مصطفى مباو (باريس سان جيرمان).- خط الوسط: كانا غاي (إيفرتون)، بابي غاي (فياريال)، لامين كامارا (موناكو)، حبيب ديارا (سندرلاند)، باثي سيس (رايو فاليكانو)، بابي مطر سار (توتنهام)، بارا سابوكو ندياي (بايرن ميونخ).- الهجوم: ساديو ماني (النصر)، إسماعيلا سار (كريستال بالاس)، إليماني ندياي (إيفرتون)، إبراهيما مباي (باريس سان جيرمان)، أساني دياو (كومو)، شريف ندياي (سامسون سبور)، نيكولاس جاكسون (بايرن ميونخ)، بامبا ديينغ (لوريان).