JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:43 Tunis

كأس العالم 2026: مدرب السنغال يعلن عن تشكيلته

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1015093533f0.93569326_mnqflohgkipje.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 09:29 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلن مدرب المنتخب السنغالي لكرة القدم، بابي بونا ثياو، امس الخميس، عن تشكيلة الفريق التي تضم 28 لاعبا تم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة ما بين 11 جوان و 19 جويلية 2026.
وتتواجد السنغال في نفس المجموعة التي تضم كلا من فرنسا والنرويج والعراق.


وتعد هذه رابع مشاركة للسنغال في كأس العالم، والثالثة على التوالي بعد نسختي 2018 و2022.

وفي ما يلي تشكيلة منتخب اسود التيرانغا :

- حراس المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي)، موري دياو (لو هافر)، يفهان ضيوف (نيس).
- الدفاع: خاليدو كوليبالي (الهلال)، عبدولاي سيك ، مامادو سار (تشيلسي)، موسى نياخاتي (ليون)، أنطوان ميندي (نيس)، الحاجي مالك ضيوف (وست هام)، إسماعيل جاكوبس (قلعة سراي)، كريبين دياتا (موناكو)، إيلي كامارا (أندرلخت)، مصطفى مباو (باريس سان جيرمان).
- خط الوسط: كانا غاي (إيفرتون)، بابي غاي (فياريال)، لامين كامارا (موناكو)، حبيب ديارا (سندرلاند)، باثي سيس (رايو فاليكانو)، بابي مطر سار (توتنهام)، بارا سابوكو ندياي (بايرن ميونخ).
- الهجوم: ساديو ماني (النصر)، إسماعيلا سار (كريستال بالاس)، إليماني ندياي (إيفرتون)، إبراهيما مباي (باريس سان جيرمان)، أساني دياو (كومو)، شريف ندياي (سامسون سبور)، نيكولاس جاكسون (بايرن ميونخ)، بامبا ديينغ (لوريان).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329768

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:28
16:06
12:23
05:07
03:22
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-15
26°-16
27°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 25274,8
  • (21/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38912 DT
  • (21/05)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/05)     555,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/05)   28510 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>