تصفيات كاس امم افريقيا 2027: موريتانيا تواجه وديا النيجر و ليبيريا

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 09:17
      
يخوض المنتخب الموريتاني لكرة القدم يومي 5 و 9 جوان المقبل مباراتين وديتين بالدار البيضاء ضد منتخبي النيجر وليبيريا، وفق ما أفادت به الاتحادية الموريتانية لكرة القدم.

وأوضحت الاتحادية أن هاتين المباراتين تندرجان ضمن برنامج الإعداد لتصفيات كأس إفريقيا للأمم2027 التي سيستهلها المنتخب الموريتاني في 21 سبتمبر المقبل وتُقام وفق نظام الذهاب والإياب على مدى ست جولات، بمشاركة 48 منتخبا إفريقيا.


تجدر الإشارة الى أن قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، أوقعت المنتخب الموريتاني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات إفريقيا الوسطى وبنين وبوركينا فاسو.
ويتأهل إلى النهائيات، المقررة في كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا، المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.
