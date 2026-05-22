بورصة تونس: اداء توننداكس يتحسن بنسبة 14،25 بالمائة إلى موفى مارس 2026

سجّل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس"، إرتفاعا بنسبة 14،25 بالمائة، موفى الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل تحسن ادائه بنسبة 10،25 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك وفق بيانات صادرة على موقع بورصة تونس.

أما مؤشر "توننداكس 20"، فقد حقق خلال الفترة ذاتها إرتفاعا، بنسبة 14،05 بالمائة، مقابل 11،72 بالمائة موفى مارس 2025.


وسجل 11 مؤشرا من أصل 12 مؤشرا قطاعيا نشرته بورصة تونس، أداء إيجابيا مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2026.


وعاد أفضل أداء لمؤشر "خدمات الإستهلاك"، بنسبة 20،98 بالمائة، يليه مؤشر "الصناعات الغذائية والمشروبات"، بنسبة 19،34 بالمائة.

في المقابل، سجل مؤشر قطاع "منتجات التنظيف والعناية الشخصية" أداء سلبيا، إذ تراجع بنسبة 1،92 بالمائة.
