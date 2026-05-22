وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة “لوزا” البرتغالية تمضيان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الأخبار

أمضت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع وكالة الأنباء البرتغالية "لوزا" (LUSA) وذلك بهدف تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير تبادل المحتوى الإخباري بين المؤسستين.ووقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي، والرئيس التنفيذي والمدير العام لوكالة الأنباء البرتغالية خواكيم بيدرو خيزوس كاريرا.وجرى التوقيع خلال اجتماع مشترك عن بعد عبر تقنية الفيديو، بحضور عدد من إطارات وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وسفير تونس بلشبونة نوفل هدية، إلى جانب عدد من مسؤولي وكالة الأنباء البرتغالية.وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار للتعاون المهني بين الوكالتين من خلال تبادل الأخبار والمضامين الإعلامية، بما يساهم في استكمال التغطية الإخبارية الدولية لكلا الطرفين، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات التغطيات الصحفية وتبادل الصور والمعلومات التقنية.كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل الأخبار باللغة الإنقليزية عبر الوسائط الرقمية، مع احترام السياسات التحريرية لكل طرف وحقوق الملكية الفكرية، بما يدعم تطوير الشراكة الإعلامية بين المؤسستين.وشكل الاجتماع مناسبة للتداول بشأن عدد من المسائل المتعلقة بآفاق التعاون بين الوكالتين، وخاصة ما يتصل بتبادل المضامين الصحفية والوفود الإعلامية.وأفاد الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي بأن الشراكة مع وكالة “لوزا” تندرج ضمن المسار المتميز للعلاقات الثنائية بين تونس والبرتغال، مثمنا دور سفارة تونس بالبرتغال في دعم إبرام مذكرة التفاهم في إطار تنويع مجالات التعاون والتبادل بين البلدين.كما أشار إلى التطور الذي تشهده وكالة الأنباء البرتغالية في مجالات تنويع المضامين المكتوبة والمصورة والسمعية البصرية، إلى جانب التقدم الحاصل في مجال الرقمنة.من جانبه، أكد رئيس وكالة الأنباء البرتغالية، بالمناسبة، اهتمام وكالة “لوزا” بتطوير أطر التبادل الإخباري والتعاون مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مشيدا بما تتمتع به وكالة “وات” من مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي، وبالمهنية والحرفية التي يتميز بها صحفيوها.وتدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بداية من تاريخ توقيعها لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي.