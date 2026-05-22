رئيس الجمهوريّة يستقبل سفير موريتانيا بمناسبة انتهاء مهامه في تونس

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، عصر يوم أمس بقصر قرطاج، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس عالي ولد سيدي عالي، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه في بلادناوأكد رئيس الدّولة وفق بلاغ للرئاسة،على متانة العلاقات الأخوية المتميّزة والرّاسخة بين تونس وموريتانيا،مستعرضا أهم المحطّات التاريخية التي أسهمت في تجذّر العلاقات بين الشعبين الشقيقين ،وداعيا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحوّلات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم