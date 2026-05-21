"CNN" عن الاستخبارات الأمريكية: إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية وإنتاج المسيرات بسرعة

وورد في التقرير أن إيران أعادت بالفعل تشغيل بعض خطوط إنتاج الطائرات المسيرة لديها خلال فترة وقف إطلاق النار المستمرة منذ ستة أسابيع والتي بدأت في أوائل أفريل، وهو ما يعد مؤشرا على أنها تعيد بناء بعض القدرات العسكرية التي تضررت جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية بسرعة، وذلك وفقا لمصدرين مطلعين على تقييمات المخابرات الأمريكية.وأفادت أربعة مصادر لشبكة "CNN" بأن معلومات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء قوته بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا في البداية.وبحسب المصادر الأربعة المطلعة على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، فإن إعادة بناء القدرات العسكرية - بما في ذلك استبدال مواقع الصواريخ ومنصات الإطلاق والقدرة الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الرئيسية التي دُمرت خلال النزاع الحالي - تعني أن "إيران لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للحلفاء الإقليميين إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف حملة القصف". كما أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول المزاعم المتعلقة بالمدى الذي أدت إليه الضربات الأمريكية الإسرائيلية في تقويض الجيش الإيراني على المدى الطويل.وفي حين أن الوقت اللازم لإعادة تشغيل إنتاج مكونات الأسلحة المختلفة يتباين، إلا أن بعض تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن "إيران قد تستعيد قدرتها على شن هجمات بالطائرات المسيرة بالكامل في غضون ستة أشهر فقط"، وذلك وفق ما صرح به أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي، لشبكة "CNN".وقال المسؤول الأمريكي: "لقد تجاوز الإيرانيون جميع الجداول الزمنية التي وضعها مجتمع الاستخبارات لإعادة البناء".وحسب "CNN"، تشكل الهجمات بالطائرات المسيرة "قلقا خاصا للحلفاء الإقليميين"، فإذا استؤنفت الأعمال العدائية، "يمكن لإيران أن تعزز قدرتها على إنتاج الصواريخ - التي تضررت بشكل كبير - بإطلاق المزيد من الطائرات المسيرة لمواصلة القصف باتجاه إسرائيل ودول الخليج التي تقع تماما في مرمى كلا نظامي الأسلحة".وقد هدد ترامب مرارا وتكرارا باستئناف العمليات القتالية ضد إيران إذا فشل البلدان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بما في ذلك تصريحه علنا يوم الثلاثاء بأنه كان على بعد ساعة واحدة من استئناف القصف، مما يعني أن هذه القدرات العسكرية قد تدخل حيز التنفيذ.وذكر أحد المصادر لشبكة "CNN" أن إيران تمكنت من إعادة البناء بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا بسبب مزيج من العوامل، بينها "حقيقة أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تلحقا أضرارا بالقدر الذي كان يأمله البلدان".وعلى سبيل المثال، "قدمت الصين لإيران باستمرار خلال النزاع مكونات يمكن استخدامها لبناء الصواريخ"، وفق ما زعمه مصدران مطلعان على تقييمات المخابرات الأمريكية لشبكة "CNN"، وإن كان ذلك قد "تم تقليصه على الأرجح بسبب الحصار الأمريكي المستمر".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح لشبكة CBS الأسبوع الماضي بأن الصين تمنح إيران "مكونات لتصنيع الصواريخ"، لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل.ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، هذا الاتهام خلال مؤتمر صحفي، واصفا إياه بأنه "لا يستند إلى حقائق".وفي الوقت نفسه، لا تزال إيران تحتفظ بقدراتها في مجال الصواريخ الباليستية، والهجمات بالطائرات المسيرة، والدفاع الجوي رغم الأضرار الجسيمة التي ألحقتها الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وفقا لتقييمات المخابرات الأمريكية الأخيرة، مما يعني أن إعادة البناء السريعة للقدرة الإنتاجية العسكرية لا تبدأ من الصفر.ورفض متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) التعليق، قائلا إن القيادة لا تناقش المسائل المتعلقة بالاستخبارات.المصدر: "CNN"